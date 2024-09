Oppini: “Sognavo Conte alla Juventus. Una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli prima e Televomero poi è intervenuto l’opinionista TV e noto tifoso della Juventus, Francesco Oppini. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Il Napoli, a mio avvisto, è dietro all’Inter che ritengo ancora la squadra più forte. Ma con Antonio Conte tutto è possibile. Sognavo di vederlo nella mia Juventus, ma l’ha preso il Napoli”.

Lobotka o Locatelli? Mi tengo Locatelli perché ora sta facendo ciò che non riusciva a fare. Gatti o Buongiorno? Mi tengo Gatti. È una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”, ha dichiarato Oppini.

“Spero che la Juventus dia continuità a ciò che s’è visto in Champions, la creatura è nuova e che sta prendendo lentamente forma. Cambio fede? Non bestemmiamo. Credo che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore, ma secondo me il Napoli ha fatto la mossa che anche Milan e Juventus hanno pensato di fare”.

“Ho sempre detto che avrei preferito Conte a Thiago Motta in panchina per la mia Juventus. Io, magari sbagliando, ma quest’estate non ci avrei pensato nemmeno un secondo a riportare Conte alla Juventus”.