OPPO presenta la sua Serie flagship 5G Find X2

OPPO, il brand leader mondiale di dispositivi smart, annuncia oggi il suo flagship 5G Find X2 Pro: un risveglio sensoriale completo per i consumatori.

Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED QHD+ e supporta una frequenza di aggiornamento a 120Hz portandolo di diritto tra i migliori display disponibili sul mercato. Find X2 Pro è dotato del modulo fotocamere Ultra Vision che offre un’esperienza fotografica versatile e avanzata. La Snapdragon™ 865 Mobile Platform leader di Qualcomm® combinata con la carica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W (progettata e sviluppata da OPPO) e il supporto alle reti 5G di nuova generazione, offre agli utenti la possibilità di godersi un’esprienza a tutta velocità.

“Il display della Serie OPPO Find X2 è nitido, fluido e professionale e fissa un nuovo standard per gli smartphone, portando l’interazione mobile e l’esperienza di visualizzazione ad un nuovo livello nell’era del 5G”, ha dichiarato Michael Tran, Head of Strategy & Product Marketing di OPPO Western Europe. “Ancora una volta, OPPO ha perfezionato la sua tecnologia di fotografia computazionale con il Find X2 Pro in modo che tre potenti obiettivi con funzioni diverse abbiano un’esperienza di scatto coerente. La ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65W leader nel settore e l’aggiornato ColorOS 7.1, massimizzano la velocità e l’efficienza nell’era del 5G.”

Il display professionale QHD+ a 120Hz offre l’esperienza visiva Assoluta

OPPO Find X2 Pro è dotato di uno schermo QHD+ Ultra Vision a 120Hz personalizzato OPPO, con 1 miliardo di variazioni di colore del display, portando una rivoluzione visiva in termini di risoluzione, colore, frequenza di aggiornamento e luminosità. Con una risoluzione di 3168 * 1440, 513 ppi, una riflettività dello schermo ultra-bassa e una luminosità massima fino a 1200nit, offre una visualizzazione chiara e confortevole in qualsiasi ambiente. Ciò ha portato a significativi progressi nella navigazione di pagine web, nella visualizzazione di immagini e nella esperienza di visione di video HD HDR.

Ogni modello della Serie OPPO Find X2 prima di lasciare la fabbrica, è calibrato professionalmente nel colore dello schermo, questo fa in modo che i colori siano precisi e paragonabili a un display professionale. L’eccellente qualità dello schermo della Serie OPPO Find X2 ha ricevuto la classificazione A + da DisplayMate, in qualità di Istituto professionale di terze parti per la prova dei display, vincendo ben 12 premi.

Inoltre, con l’alta frequenza di campionamento del touch display a 240Hz, lo schermo della serie OPPO Find X2 aumenta significativamente la scorrevolezza delle immagini e ottiene un feedback più agile e preciso.

Un display premium richiede naturalmente contenuti di qualità superiore. OPPO Find X2 Pro è dotato, quindi, di O1 Ultra Vision Engine con un display chip indipendente incorporato, per migliorare le prestazioni di qualità dell’immagine.

Equipaggiata con O1 Ultra Vision Engine, la serie OPPO Find X2 supporta Motion Clear e HDR Video Enhancement. Motion Clear può aumentare il frame rate di video online e di trasmissioni sportive con frame rate inferiori a 30 fps a 60 fps o anche 120 fps, rendendo la riproduzione video più fluida, riducendo al minimo il jitter di movimento e i contorni dei soggetti su Amazon e Youtube. L’ ottimizzazione video HDR Video Enhancement può migliorare l’effetto HDR in tempo reale delle piattaforme video tradizionali e migliorare la qualità delle immagini dei video ordinari, attraverso vari algoritmi di avanzamento delle immagini come la mappatura dei toni, l’estensione della profondità di bit e l’estensione della gamma di colori.

Anche il comparto audio riserva sorprese.OPPO Find X2 Pro integra doppi altoparlanti ad alta potenza e Dolby Atmos e riconosce in modo intelligente scenari come musica, film e giochi per offrire un’esperienza di intrattenimento audio e video coinvolgente.

La serie OPPO Find X2 supporta anche il sistema di protezione oculare adattiva AI che può regolare in modo intelligente la temperatura e la luminosità del colore dello schermo in base al colore dell’ambiente circostante, offrendo un’esperienza visiva più confortevole. Inoltre, la serie OPPO Find X2 riduce l’emissione delle luci blu e del DC dimming, diminuendo significativamente le radiazioni dannose e alleviando lo sfarfallio a bassa luminosità. La Serie OPPO Find X2 ha ottenuto la certificazione TUV Rheinland Eye Care per le sue eccezionali prestazioni nella protezione degli occhi.

Modulo fotocamere Ultra Vision versatile e professionale

OPPO Find X2 Pro è dotato di una combinazione a tripla fotocamera, obiettivo primario da 48MP + obiettivo ultra grandangolare da 48MP + teleobiettivo 13MP, e supporta lo zoom ibrido 10X.

La fotocamera principale da 48MP di OPPO Find X2 Pro (obiettivo grandangolare) adotta un sensore custom Sony IMX689. Il potente sensore di immagine combinato con la doppia tecnologia OIS nativa e l’apertura f / 1.7, offre potenti capacità di ripresa in condizioni di scarsa illuminazione.

OPPO Find X2 Pro è il primo smartphone a supportare l’autofocus All Pixel Omnidirezionale con capacità di raggiungere la messa a fuoco pixel al 100% e la messa a fuoco omnidirezionale.

OPPO Find X2 Pro è dotato di uno zoom ibrido 10x di seconda generazione. Il nuovissimo chip driver OIS combinato con la tecnologia di fusione multi-focus delle immagini e un algoritmo ad altissima risoluzione può garantire la coerenza del colore e del bilanciamento del bianco quando si passa tra le tre fotocamere, rendendo il processo di zoom più naturale e fluido. Gli utenti possono facilmente cambiare lo zoom tra le tre fotocamere per scattare a una breve distanza di 3 cm e ottenere uno zoom massimo di 60x. Ora, la Ultra Night Mode può coprire tutte le lunghezze focali con uno zoom massimo di 60x, rendendo possibili gli scatti notturni anche con il teleobiettivo. Inoltre, durante le riprese video è possibile ottenere uno zoom massimo di 30x.

OPPO ritiene che l’uso degli smartphone per la creazione di video diventerà una direzione importante per lo sviluppo della fotografia dei telefoni cellulari nell’era del 5G. OPPO Find X2 Pro è dotato di Ultra Steady Video Pro e Ultra Steady Video. Basato sull’obiettivo ultra grandangolare da 48MP e a 120°, con il nuovissimo algoritmo di stabilizzazione dell’immagine aggiornato, gli utenti possono facilmente effettuare un filmato grandangolare.

OPPO Find X2 Pro non supporta solo la ripresa di video 4K 60fps, ma supporta anche la registrazione di video HDR live. Integrando la registrazione video a 10 bit, l’esposizione a gradazione in tempo reale a livello di pixel e la calibrazione del colore video, OPPO Find X2 Pro può rendere più chiari i punti luce e le ombre nelle scene retroilluminate e offrire un effetto video più strutturato.

Seguendo la strategia intrapresa con la serie Reno OPPO introduce la seconda versione dell’editor video Soloop che offre la possibilità di un editing semplice e una condivisione rapidain pochi clic.

Una potente combinazione di performance dall’interno verso l’esterno

La serie OPPO Find X2 è uno dei primi telefoni cellulari a essere dotato della piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 865, che garantisce la fluidità nell’esperienza di utilizzo.

“Siamo orgogliosi di supportare OPPO nel lancio della serie OPPO Find X2, la sua next generation di dispositivi 5G”, afferma Enrico Salvatori, Qualcomm Europe, Inc. & President, Qualcomm Europe/MEA. “OPPO è stata una delle aziende leader nel 5G in Europa sin dal lancio di OPPO Reno 5G in Svizzera lo scorso aprile. Il lancio dei nuovi dispositivi, alimentati dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ 865 e dal sistema modem-RF 5G Snapdragon X55, rappresenta la stretta collaborazione tra le due società ed è un altro esempio di come il 2020 diventerà l’anno del 5G per tutti. Non vediamo l’ora di lavorare con OPPO mentre continua a guidare l’adozione del 5G in Europa”.

OPPO Find X2 Pro, supporta UFS 3.0 + TW + HPB di nuova generazione, migliorando la velocità di scrittura sequenziale e la velocità di scrittura casuale dopo lunghi periodi di utilizzo. Sulla base dei dati dei test OPPO Lab, la velocità sequenziale di lettura e scrittura è aumentata di oltre il 100% e la velocità di scrittura casuale è aumentata del 16,8%.

Come fiore all’occhiello del 5G, la serie OPPO Find X2 supporta il 5G a doppia modalità SA/NSA, con una velocità di download di picco teorica di 7,5 Gbps e la più potente capacità di roaming globale 5G + 4G. Entrambi i prodotti utilizzano un design del gruppo di antenne surround a 360 gradi per abbinare in modo intelligente il miglior gruppo di antenne e mantenere il segnale del telefono cellulare sempre stabile.

Oltre a far fronte a un ambiente di rete complesso come 4G, 5G e WiFi, la serie OPPO Find X2 integra la tecnologia OPPO Smart 5G, supporta 5G + 4G a doppio ricevitore, doppia scheda e doppio standby con una rete più stabile, in grado di cambiare liberamente i sistemi di rete in base alle condizioni del network.

In termini di durata della batteria, OPPO Find X2 Pro adotta una batteria da 4260 mAh , provvista di ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W leader del settore. Questa è la tecnologia di ricarica rapida più rapida e sicura nel settore della telefonia mobile. SuperVOOC 2.0 può caricare da 0 a 100 OPPO Find X2 Pro in circa 38 minuti.

Un buon design non è solo bello da vedere, ma deve offrire anche nuova esperienza sensoriale touch. La serie OPPO Find X2 adotta un design del corpo a doppia curva anteriore e posteriore. La parte anteriore della serie OPPO Find X2 è coperta dal pannello in vetro di sesta generazione di Corning Gorilla. Grazie all’avanzata tecnologia di imballaggio COP (Chip on Plastic). Con il design della superficie curva di 67,8°, ha un effetto visivo senza bordi ed è rotondo e liscio al tatto.

Oltre al vetro sfumato, la serie OPPO Find X2 adotta due nuovi materiali di alta qualità: ceramica e pelle vegana. L’edizione in ceramica utilizza un nuovo tipo di materiale composito ceramico ad alta resistenza. La superficie dell’edizione in ceramica nera viene elaborata con un processo di incisione a micron che rende il telefono confortevole al tatto come la seta.

Le edizioni in pelle vegan arancione adottano un materiale ecologico di alta qualità in PU con un touch più delicato e una sensazione più morbida. La versione in pelle vegana è resistente come quella in ceramica e vetro, con eccellenti prestazioni waterproof e antipolvere.

ColorOS 7.1 aggiornato e innovativo

ColorOS 7.1, basato su Android 10, offre un approccio visivo leggero che semplifica l’interfaccia utente, consentendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sul loro contenuto.

Sameer Samat, VP of Product Management for Android di Google, ha affermato che OPPO è uno dei partner più grandi e in più rapida crescita nell’ecosistema Android. La serie OPPO Find X2 è in prima linea nel 5G e mostra ciò che è possibile quando si offre una combinazione di design accattivante e ingegneria con la rete più veloce e moderna. La serie OPPO Find X2 è in grado di offrire la migliore esperienza HDR su YouTube e con i video immersivi a 360 gradi mentre si è in movimento. Andy Wu, VP of Software Product Engineering di OPPO, ha affermato che in OPPO abbiamo unito l’ottimo hardware con il software di Google e ha anche ringraziato per il supporto continuo offerto da Google ad OPPO.

Oltre alla personalizzazione completa delle icone, Dark Mode offre una straordinaria esperienza di lettura in tutte le condizioni del giorno, aiutando gli utenti a concentrarsi maggiormente e ridurre il consumo della batteria.

ColorOS 7.1 assicura interazioni più intuitive. Ad esempio, il nuovo allarme adattivo alle condizioni meteorologiche regola automaticamente i suoni di allarme in base alle condizioni meteorologiche. Inoltre, un design tattile aggiornato aiuta a fornire suoni di risposta al tocco più chiari e nitidi e un’esperienza di tocco più realistica.

Spinto dal suo concept UI-First, ColorOS ha sviluppato oFas, oMem e oSense per garantire un’esperienza fluida e veloce che gli utenti possano provare. oFas è un meccanismo di precaricamento della cache, che ora consente alle app di aprirsi e avviarsi più rapidamente. Nel frattempo, oMem si adatta alle abitudini degli utenti, spostando e allocando le risorse di sistema di conseguenza ed efficientemente. Grazie a questa tecnologia, l’utilizzo della RAM è aumentato del 40%.

Inoltre, ColorOS7.1 fornisce applicazioni preinstallate come l’assistente di chiamata, la gestione dei programmi, posta elettronica e altro ancora, potenziando la vita quotidiana degli utenti.

OPPO sa che la protezione della privacy è più importante che mai e mira a proteggere i dati degli utenti. La protezione delle informazioni personali, protegge le informazioni dell’utente da app di terze parti. Private Safe trasferisce foto, video, audio e altri documenti in una “zona” sicura nella cartella di archiviazione, bloccando l’accesso da parte delle app.

OPPO espande il “5G Landing Project” per accelerare adozione globale del 5G

Come pioniere dell’era 5G, OPPO ha promosso in modo proattivo il lancio commerciale del 5G in vari aspetti, tra cui lo sviluppo di brevetti standard 5G, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo di casi d’uso e collaborazioni di settore. Nel febbraio 2019, OPPO ha lanciato l’“OPPO 5G Landing Project” per lavorare con i carrier per accelerare il lancio commerciale del 5G.

Durante l’evento, OPPO ha annunciato le nuovi ampliamenti dell’ “OPPO 5G Landing Project”, portando a bordo 11 principali carrier globali, tra cui Orange, Vodafone, Deutsche Telekom,Telefonica, Telcel, Bouygues, SFR, Salt, China Mobile, China Telecom e China Unicom. La cooperazione con questi partner coprirà le aree della tecnologia 5G, dei prodotti e della collaborazione sul mercato, con l’obiettivo di offrire esperienze di 5G ai consumatori di tutto il mondo.

OPPO ha anche annunciato OPPO 5G CPE Omni nel corso dell’evento di oggi. Alimentato dal modem Snapdragon X55 e dotato dell’antenna intelligente O-Reserve 5G proprietaria di OPPO e dell’antenna O-Motion 360° 5G, il nuovo dispositivo è in grado di raggiungere una velocità di download massima di 7,5 Gbps. Il dispositivo supporta Wi-Fi6 e protocolli compatibili come BLE 4.1 e ZigBee 3.0, offrendo agli utenti un’esperienza di connettività 5G intelligente senza soluzione di continuità in vari scenari. Nell’era della connettività intelligente, OPPO ha in programma di investire 50 miliardi di RMB ($ 7 miliardi di dollari statunitensi) nella creazione di prodotti incredibili e nello sviluppo di tecnologie di ultima generazione. Continuando ad espandersi in diverse categorie di prodotti, continui sforzi nella costruzione del marchio e collaborazione con i migliori partner del settore, OPPO sta affrontando i mercati globali di fascia alta portando i migliori prodotti e servizi a più utenti nel mondo.

Prezzi, disponibilità e promozione

OPPO Find X2 Pro con 12 GB di RAM +512 GB di ROM, sarà disponibile in Pelle Vegana Arancione e i Ceramica Nera, al prezzo di 1199€ a partire dall’8 Maggio 2020.

Tutti coloro che si registreranno al sito www.oppopromo.it a partire dal 22 aprile fino all’8 maggio 2020, acquistaranno un OPPO Find X2 Pro dall’8 maggio al 30 giugno e caricheranno la prova di acquisto entro il 10 luglio 2020 riceveranno in omaggio un paio di auricolari wireless OPPO Enco Free e un OPPO Bluetooth Speaker.

Chi si registrerà invece dal 9 maggio al 10 luglio 2020, caricando la prova di acquisto, riceverà solamente un paio di auricolari OPPO Enco Free.