Il Napoli alza un’offerta e ha in chiusura un altro colpo dalla Spagna

Il Napoli che ha iniziato in questi giorni il ritiro sta lavorando per chiudere quanto prima la rosa da consegnare ad Antonio Conte. Il rafforzamento in vista della prossima stagione, iniziata con gli annunci di Kevin De Bruyne e Marianucci, proseguita con quello di Lorenzo Lucca e Noa Long e in definizione per quello di Beukema, sembra essere molto vicina a metterne a segno un altro.

È quanto riporta l’intervento del noto giornalista Orazio Accomando che ai microfoni di SportMediaset ha rivelato dell’interesse fortissimo, ormai noto, del Napoli per il terzino del Siviglia Juanlu. La notizia era già stata anticipata qualche settimana fa e sarebbe funzionale a colmare un importante tassello nello scacchiere di Antonio Conte.

“Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni”.

Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte è quindi a un passo. perché l’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, ora 17 e il Napoli è intenzionato ad accontentare questa richiesta per non perdere ulteriore tempo.

Il classe 2003 spagnolo è un prodotto del settore giovanile del Siviglia e ha un contratto con il club andaluso fino al 2029. Nella stagione appena trascorsa ha totalizzato 32 presenze segnando 4 goal e distribuendo 4 assist. Ora è in vacanza dopo aver preso parte agli Europei Under 21 con la sua nazionale e chissà che al rientro non possa tornare direttamente a vestire la maglia azzurra.