Ordinanza Epatite A a Napoli, vietati pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti

Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza urgente per contrastare l’aumento dei casi di Epatite A a Napoli, introducendo il divieto temporaneo di consumo e somministrazione di pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti. La decisione è stata presa in seguito ai dati preoccupanti diffusi dall’Asl, che segnalano una circolazione del virus nettamente superiore rispetto agli standard degli ultimi anni.

Secondo l’azienda sanitaria locale, la diffusione dell’Epatite A ha raggiunto livelli oltre dieci volte superiori alla media, con un incremento che ha fatto scattare l’allerta. L’infezione, che colpisce il fegato, si trasmette principalmente attraverso alimenti contaminati o scarsa igiene, e trova nei molluschi crudi uno dei principali veicoli di contagio.

L’ordinanza prevede controlli più severi nei locali della ristorazione e nei punti vendita di prodotti ittici, oltre al divieto di servire alimenti non sottoposti a cottura o a trattamenti di sicurezza certificati.

Il Comune invita la popolazione a rispettare le norme igienico-sanitarie e a evitare comportamenti a rischio, sottolineando che le restrizioni resteranno in vigore fino a quando la situazione epidemiologica non tornerà sotto controllo.