Oriana Marzoli, al centro delle critiche: ha preso in giro Daniele Dal Moro?

Questa volta a far infuriare il pubblico del GF Vip è stata la confessione che Oriana Marzoli ha fatto a Luca Onestini. Le dichiarazioni in questione riguarderebbero il bacio che la venezuelana si sarebbe scambiata con Daniele Dal Moro.

HA PRESO IN GIRO DANIELE? – Dopo un avvicinamento avvenuto nelle scorse settimane, Oriana e Daniele sarebbero andati oltre la semplice amicizia. Conclusa l’ultima puntata del GF Vip, i due gieffini hanno deciso di trascorrere la notte nello stesso letto. Tra una chiacchiera e l’altra, Dal Moro e la concorrente venezuelana si sono nascosti sotto le lenzuola.

Il video dei due concorrenti del reality è divenuto virale, facendo scoppiare il caos sui social. Sebbene non si possa intravedere nulla per via delle lenzuola, dai rumori e dai movimenti si è ipotizzato che tra i due sia ci sia stato un bacio. Dalle ultime dichiarazioni della ragazza, però, non si parlerebbe proprio di una nuova coppia.

Dopo la notte trascorsa sotto le lenzuola, Daniele ha deciso di dichiararsi alla gieffina. Il ragazzo, infatti, ha ammesso di non vederla solo come una semplice amica. Il sentimento, però, non sembrerebbe essere ricambiato. A far pensare ciò sono state le rivelazioni di Oriana Marzoli a Onestini.

Parlando con l’ex tronista di Uomini e Donne, la venezuelana ha ammesso di non aver provato nulla nel baciare Daniele. La ragazza, al momento, non proverebbe nulla nei confronti del ragazzo. A queste dichiarazioni, il web si è scagliato duramente contro la Marzoli. Gli utenti dei social hanno accusato Oriana di aver preso solamente in giro Daniele, iniziando così a sperare che quest’ultimo veda le clip della discussione tra la Marzoli e Luca.