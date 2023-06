Oriana Marzoli, approda in un reality spagnolo: che ruolo avrà?

Dopo l’esperienza all’ultima edizione del GF Vip, Oriana Marzoli è pronta ad una nuova avventura nel mondo del reality. La venezuelana, infatti, ha annunciato che prenderà parte per la terza volta a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi.

NUOVAMENTE IN HONDURAS – Già nel 2014 e poi nel 2017 l’ex gieffina è sbarcata in Honduras per prendere parte all’Isola dei Famosi spagnoli. Così come accaduto quest’anno in Italia, anche in quelle edizioni del reality spagnolo la Marzoli ha riscosso in gran successo, tanto che l’hanno richiamata anche quest’anno.

Ad annunciare la nuova avventura televisiva è stata proprio Oriana, rivelando ai suoi numerosi follower la sua partenza per l’Honduras:

“Ciao a tutti! Non posso essere qui con voi stasera, qui in Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona. Se salterò dall’elicottero? Ok va benissimo e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”.

In questa nuova edizione, attualmente in corso a Tele Cinco, Oriana Marzoli vestirà i panni del “fantasma del passato”. Insieme a lei sbarcherà un altro ex naufrago, ma non si sa per quanto tempo rimarranno sull’isola.

Nel frattempo, l’ex gieffina ha voluto godersi la ritrovata serenità con Daniele Dal Moro. I due si sono ricongiunti dopo un momento di allontanamento e incomprensioni che li avevano portato a lasciarsi. Fortunatamente, però, tra i due è tornato il sereno.