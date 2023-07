Oriana Marzoli, chiarezza sul suo rapporto con Daniele Dal Moro: “Mi ha lasciata lui”

Continua la guerra via social tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due si sono lasciati in modo non proprio pacifico e si danno battaglia tramite web. Sui social sono molte le persone che stanno parlando di loro e poche ore fa l’influencer è stata pesantemente attaccata.

L’attacco a Oriana Marzoli

Su Twitter sono apparsi una serie di attacchi proprio nei confronti dell’influencer venezuelana. Nello specifico, un utente ha scritto: “Una persona che ti lascia in diretta, poi ti ignora come se fossi mai esistito, prova amore? A lei piaceva la situazione, i soldi, il gossip ma non l’amore. Non parlate di amore veramente. Il male torna come un boomerang, stesse attenta”.

Oriana non ha gradito queste parole e ha risposto pubblicamente all’attacco dell’utente: “Lasciare in diretta? Mi ha lasciata lui, mi ha portata lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbè, mi piacevano i soldi. Ma quali? Ricordo che sono sempre andata io a Verona a sistemare, in persona non con i messaggini che faccio vedere pubblici”.

Le parole di Daniele Dal Moro

L’imprenditore ed ex gieffino ha pubblicato una registrazione audio a seguito di un altro dramma relativo alla sua situazione sentimentale e si è mostrato piuttosto provato: “Comunque io avrò anche un brutto carattere e sarò anche un narcisista, però sono una persona vera e un uomo che quando dice una cosa è quella.

Perché non ho maschere e non doppie facce. Se dico di voler bene a una persona gli voglio bene davvero e se dico di amare una persona la amo. Tutte le cose che dico sono sempre state vere. Quindi io non ho niente da rimproverarmi. A questo punto vi assicuro che il tempo sarà galantuomo”.