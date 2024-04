Oriana Marzoli, conferma i suoi sentimenti per Cristiano Iovino: la reazione di Daniele Dal Moro

Nota al pubblico italiano per la sua partecipazione alla settima edizione del GF Vip, Oriana Marzoli ha iniziato una nuova esperienza televisiva. Attualmente in Cile, l’influencer ha preso parte ad un nuovo reality.

Durante la registrazione della trasmissione, l’ex gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo in cui ha confermato i suoi sentimenti per Cristiano Iovino, arrivando a piangere per lui. Non si è fatta attendere la reazione del Daniele Dal Moro, ex gieffino ed ex fidanzato di Oriana.

IN LACRIME PER IOVINO – Attualmente concorrente di un reality cileno, Oriana è tornata nuovamente nel mirino dell’attenzione dei social. Nel corso delle registrazioni del programma, la ragazza ha parlato di Cristiano Iovino. Negli ultimi tempi si era vociferato di un ritorno di fiamma tra la Marzoli e il personal trainer, quest’ultimo è stato recentemente avvistato in compagnia di Soleil Sorge.

Oriana, quindi, ha confessato: “Non mi interessa quello di 3 mesi fa. È un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. Oltretutto è andata un po’ male…”.

Nonostante l’ex gieffina non abbia fatto alcun nome, in molti hanno capito che si stesse riferendo a Iovino da alcuni indizi. Come è noto agli appassionati del gossip, in passato i due hanno avuto un breve flirt. Sembrerebbe che i due avrebbero riallacciato recentemente i rapporti.

LA REAZIONE DI DANIELE – Non si è fatta attendere la reazione di Dal Moro, con cui Oriana Marzoli ha avuto una turbolenta relazione e che è terminata diversi mesi fa. L’ex volto di Uomini e Donne si è fatto sentire su X (ex Twitter), con un post che ha rimosso poco dopo:

“Non fatevi venire le mosse a terra per un video di cui non c’è assolutamente bisogno. Quando ho deciso di lasciare Oriana l’ho fatto seppur fossi ancora innamorato, consapevole però che fosse un amore a senso unico”.

L’imprenditore veronese ha poi aggiunto in un commento: “Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita sono le p*****. ora che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non mi importa”.