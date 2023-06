Oriana Marzoli, dopo la rottura con Daniele Dal Moro: “Mi sarebbe piaciuto che funzionasse”

Nelle ultime settimane a finire al centro del gossip è stata la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ex concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip. Dopo il duro botta e risposta avvenuto sui social, la venezuelana ha deciso di dire la sua attraverso un’intervista.

“Mi sarebbe piaciuto che funzionasse” – Oriana e Daniele si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante il loro percorso nel reality, tra i due non sono mancate le discussioni. Nonostante tutto, una volta lontano dalla telecamere, sembrava che la love-story tra i due stesse andando a gonfie vele.

Nelle ultime settimane, però, sul web è scoppiato il caos. La storia tra i due è giunta al capolinea e non nel migliore dei modi. Sui social, infatti, si è consumato un dura botta e risposta tra i due ex gieffini.

Dopo quando avvenuto con l’ex tronista di Uomini e Donne, la Marzoli ha deciso di tornare in Spagna. In una recente intervista a un settimanale spagnolo, Oriana ha deciso di raccontare cosa è accaduto tra lei e Daniele:

“Per quanto riguarda il mio rapporto con Daniele, non ho voluto dire troppo nei giorni scorsi. È successo tutto molto in fretta. Lui ha detto molte cose impulsivamente, lasciandosi trasportare da ciò che gli passava per la testa in quel momento. Ora la situazione è quella che è, non voglio neppure parlarne male. È una persona di cui mi sono abbastanza innamorata. Ammetto di essermi innamorata, mi sarebbe piaciuto che funzionasse. Non so cosa accadrà in futuro, ma sono abbastanza delusa da ciò che ha reso pubblico e dall’atteggiamento che sta avendo. Penso di essere maturata molto e non mi sento di entrare in polemica. Ognuno ha la sua versione dei fatti. Ovviamente ho passato un periodo terribile. Credetemi, vorrei davvero stare con questa persona. A volte dico “Fermati un po’ perché mi fa male quello che fai. Se mi ami un po’ ti prego fermati”. Vedremo cosa succederà. Il sentimento che provo per questo ragazzo è reale e da quando sto con lui non ho mai avuto occhi per altri”.

A Daniele, però, non sono affatto piaciute le dichiarazioni di Oriana Marzoli. Attraverso un tweet l’ex volto del GF Vip ha così tuonato contro la venezuelana: “Adesso mi vendo anche io a qualche giornalista per parlare di te! Pure io devo campà“.