Oriana Marzoli: duro scontro con Elenoire Ferruzzi al compleanno di Alfonso Signorini

Sebbene il GF Vip si sia concluso da settimane, alcuni ex gieffini continuano a far parlare di loro. È ciò che è accaduto con Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi, protagoniste di un video divenuto virale sui social e che le vedrebbe discutere animatamente durante il party di Alfonso Signorini.

SCONTRO INFUOCATO DURANTE IL PARTY – Nei giorni scorsi Alfonso ha spento 59 candeline e per l’occasione ha organizzato una festa a cui hanno preso parte diversi vip. Ovviamente non sono mancati alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Oriana ed Elenoire. Tra le due non scorre buon sangue e a dimostrarlo è stato quanto accaduto durante il party.

Come è noto tra le due i rapporti non sono rosei per via di Daniele Dal Moro, fidanzato della Marzoli e per cui, per un periodo, la Ferruzzi ha provato un certo interesse. Le due si sono rincontrate durante il compleanno di Signorini, finendo per avere un battibecco che è finito virale sui social.

Da quanto mostrato dal breve filmato, estratto da una diretta Instagram di Giacomo Urtis, il tutto è avvenuto durante il momento delle foto. Non è ancora ben chiaro cosa abbia scatenato le due ex gieffine, ma si ipotizza che sia stata la posizione in cui mettersi per gli scatti di rito.

Da quanto riportato da alcune indiscrezioni, pare che la Marzoli si sia così rivolta ad Elenoire: “Vado davanti io!”. “Ma dove vuoi andare che sei nana”, ha replicato. Allora la venezuelana continua: “Meglio che non rispondo, amore tu mi leccavi il sedere fino a due giorni fa!”. Poi, parlando di Daniele: “È il mio fidanzato”. Elenoire ha risposto: “Ma chi ti ha mai ca**ta?”.

Nel discutere di quanto accaduto, una parte degli utenti sui social non è sicuro che tra le due ci sia stato un vero battibecco. Secondo alcuni, infatti, le due donne avrebbero utilizzato toni ironici.