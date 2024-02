Oriana Marzoli, finita con Daniele Dal Moro a causa di un ex tronista di Uomini e Donne?

La storia d’amore tra gli ex partecipanti al Grande Fratello VIP 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è giunta nuovamente al termine, con la possibilità che un terzo protagonista, Oscar Branzani, abbia giocato un ruolo nella separazione.

Dopo l’ultima rottura con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro sembra puntare il dito contro l’ex tronista e attuale concorrente di Uomini e Donne, Oscar Branzani. Dal Moro lascia intendere di avere delle questioni irrisolte con Branzani, dopo che quest’ultimo lo ha rimosso dai suoi follower su Instagram. Branzani è stato a lungo un collaboratore di Oriana Marzoli, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione alla situazione.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

“Mi togli il segui per quale motivo? Alla fine ti sei rivelato un coglion* e un verme senza pal*e”, questo è lo sfogo di Daniele dopo aver scoperto il defollow sui social da parte di Branzani.

Come è risaputo nell’ambiente dello spettacolo, Oriana Marzoli ha collaborato con Oscar Branzani nell’estate del 2023 per creare una capsule collection in edizione limitata per il marchio di costumi da bagno che rappresenta.

Ma quale potrebbe essere il motivo per cui Oscar Branzani ha smesso di seguire Daniele Dal Moro sui social? Secondo le voci nel mondo del gossip, soprattutto tra gli utenti attivi online, si ipotizza che dietro ci possa essere il sospetto di un triangolo amoroso, con Daniele che si sarebbe schierato contro Oscar a causa di una presunta complicità con la modella. Tuttavia, sembra che Oscar abbia smesso di seguire Daniele dopo aver ascoltato dei nuovi messaggi audio di Dal Moro contro Oriana Marzoli, insieme a una relativa diffida.