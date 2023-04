Oriana Marzoli, frecciatina a Nikita Pelizon: “Alcuni si godono ogni momento con la gente a cui vogliono bene, altri…”

Anche lontano dalle telecamere del GF Vip, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon continuano ad essere al centro dell’attenzione. Questa volta ad attirare l’attenzione dei fan è stata una frecciatina lanciata dalla venezuelana.

LA FRECCIATINA DI ORIANA – A trionfare nella settima edizione del GF Vip è stata Nikita, ad aggiudicarsi il secondo posto, invece, è stata la Marzoli. Entrambe sono state due delle protagoniste indiscusse di quest’anno. Anche una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, le due continuano a far parlare di loro.

Conclusa l’esperienza nel reality, la Marzoli ha deciso di continuare a vivere la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro. Nonostante gli alti e bassi vissuti all’interno della casa, la loro storia d’amore continua a procedere a gonfie vele. A parlare della loro relazione è stata proprio Nikita, che recentemente ha avuto modo di rivedere l’ex volto di UeD.

Intervistata a Casa Chi, la vincitrice del reality ha voluto dire la sua sulla love-story dell’amico con l’ex gieffina:

“Invece Oriana e Daniele sempre personalmente penso che sono bellini, mi piace questo lato sensibile che esce da parte di entrambi. Per quanto mi riguarda credo che Oriana si sia tanto legata a Daniele inizialmente (quindi non parlo di adesso) per un discorso proprio di fattore di conquista. Cioè si era innescato in lei una cosa tipo: “Io ottengo sempre tutto ciò che voglio”. Quindi come una conquista. E infatti vedere questi continui rifiuti da parte di Daniele era una cosa che la mandava in bestia perché lei doveva assolutamente riuscire nellobiettivo che si era auto-imposta perché erano 3 i ragazzi nella Casa. Indi per cui credo che Daniele sia un fattore di: “Dovrei lavorare sullo stare bene da sola, senza nessun uomo ma al momento non ne ho voglia perché voglio continuare così e quindi: Daniele“”.

Le affermazioni della Pelizon non sono di certo passate inosservate a Oriana. La Marzoli, infatti, ha voluto lanciare una frecciatina all’ex compagna d’avventura. Durante una cena insieme a Daniele e a Michela, la sorella dell’ex tronista, la ragazza ha deciso di pubblicare una IG Story. Nella storia incriminata la venezuelana ha scritto: “Alcuni si godono ogni momento con la gente a cui vuole bene, altri no. Un besito carino!”.