Oriana Marzoli, fuori dal GFVip spagnolo: “Si saprà tutta la verità”

Oriana Marzoli è stata ufficialmente esclusa dal “Gran Hermano Vip”, la variante spagnola del Grande Fratello Vip. Recentemente, la pagina ufficiale del programma ha dichiarato l’uscita della concorrente venezuelana, rendendo nota la novità anche agli altri partecipanti dell’avventura. Tuttavia, l’influencer nega che questa sia stata una sua decisione, per questo nei prossimi giorni avvierà delle azioni legali.

Oriana fuori dal GFVip spagnolo: cosa è accaduto

Fin dall’inizio della sua permanenza nella Casa, l’ex celebrità non ha affrontato con serenità il suo soggiorno. In diverse occasioni, ha manifestato un profondo sentimento di mancanza verso il suo compagno, Daniele Dal Moro, con il quale ha avuto una relazione fatta di alti e bassi.

Questo ha portato molte persone a ipotizzare che Oriana abbia deciso di abbandonare il reality al fine di riunirsi con Daniele, pur consapevole delle gravi conseguenze che ciò comporterebbe. Secondo quanto riferito da un sito spagnolo, la Marzoli avrebbe dovuto affrontare una multa di 50mila euro, oltre a essere bandita a tempo indeterminato dai programmi Mediaset.

Tuttavia, sembra che la situazione sia andata in modo completamente diverso. Poco dopo la diffusione della notizia, Oriana ha sorpreso tutti con un post su Instagram in cui nega fermamente di aver preso la decisione di lasciare il Gran Hermano Vip: “Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei mai delusi”.

La verità sull’abbandono

Poco dopo l’annuncio dell’uscita di Oriana, la madre della concorrente venezuelana ha messo “mi piace” a un enigmatico tweet di una fan che affermava che si era verificata un’ingiustizia e che presto sarebbe emersa la verità. Successivamente, in pochi minuti, un sito spagnolo ha diffuso la notizia, secondo la quale a causa degli ascolti bassi, il programma non avrebbe più potuto pagare a Oriana l’importo concordato nel contratto. Di conseguenza, l’influencer avrebbe rifiutato questa condizione e avrebbe scelto di abbandonare lo show.

In seguito è emersa un’altra rivelazione. Un’altra partecipante al Gran Hermano Vip, Marta Castro, avrebbe rivelato che quella stessa mattina nel confessionale era stato comunicato ad Oriana che Daniele sarebbe stato escluso dal programma, impedendogli di partecipare sia come ospite che come concorrente. Questa decisione sarebbe stata presa a seguito dell’episodio avvenuto lo scorso martedì, quando, dopo che gli era stato negato di vedere Oriana, Dal Moro aveva scatenato una furiosa reazione, arrivando persino a causare danni alla Casa.

È interessante notare che, in base al contratto, Daniele sarebbe dovuto entrare nella Casa, sia come concorrente che come ospite. Infatti, fin dal suo ingresso nel reality, Oriana aveva più volte manifestato il desiderio di avere il suo fidanzato lì con lei, ritenendo che questo sarebbe stato possibile. A quanto pare, questa era una delle clausole del contratto della Marzoli. Quindi, alla luce del fatto che queste condizioni non sarebbero state rispettate, Oriana avrebbe deciso di lasciare il reality.

Le parole di Daniele Dal Moro

Anche Daniele ha commentato questa vicenda: “Oriana Marzoli non ha abbandonato ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto, sia con lei che con me, non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. Ad ogni modo, il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia profondamente la m*rda di persone che siete“.