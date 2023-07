Oriana Marzoli ha un nuovo fidanzato? Arriva la risposta: “Ora parlo io”

Oriana Marzoli secondo gli ultimi gossip potrebbe avere già una nuova fiamma dopo la fine della relazione con Daniele Dal Moro.

Oriana e Daniele, infatti, sembra abbiano definitivamente rotto. Il tutto risale a qualche settimana fa quando, durante una vacanza in Sardegna in compagnia di Micol Incorvaia e Giaele De Donà, i due hanno litigato.

Dopo qualche giorno di assenza dai social, la Marzoli è tornata sugli schermi dei fan con una diretta sui propri canali dove ha spiegato cosa è successo con Dal Moro, confermando la rottura ed escludendo un possibile ritorno.

A rinforzo di quanto detto è già in corsa un nuovissimo gossip: Oriana potrebbe avere una nuova fiamma! L’ex Vippona, infatti, è stata avvistata mentre saliva su una Porche sotto casa sua a Milano.

Non tarda ad arrivare la risposta di lei: “Non sono salita solo su una macchina, ma su tre. Registravo storie per lavoro e tra un costume e l’altro sono salita in diverse Porche. Così sono io, una porchera“.

Insomma, la venezuelana si è mostrata particolarmente infastidita dalle voci. Dal canto suo Daniele, invece, ha disattivato il profilo Twitter mettendo definitivamente un punto a questa storia.