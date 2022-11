Oriana Marzoli, la segnalazione del popolo del web: “I suoi ex assomigliano ad Antonino e a Daniele”

Nonostante sia entrata da poche settimane nella casa del GF Vip, Oriana Marzoli è oramai al centro dei riflettori. E mentre dentro la casa si consumano degli accesi scontri tra la venezuelana e Antonino Spinalbese, sul web alcuni fan del reality hanno notato un dettaglio davvero molto divertente.

LA SOMIGLIANZA DI ALCUNI SUOI EX – Dopo i passionali baci e i movimenti sospetti sotto le coperte, sembrava che tra Oriana e Antonino le cose stessero andando a gonfie vele. Negli ultimi giorni, però, alcune dichiarazioni dell’ex di Belen Rodriguez hanno provocato non pochi scontri tra lui e la nuova gieffina.

Il tutto ha avuto inizio da un confronto tra Spinalbese e Giaele De Donà, quest’ultima spinta proprio dalla Marzoli per cercare di riappacificarsi con il gieffino. Il faccia a faccia si è spesso trasformato in un acceso scontro dove, ad un certo punto, Giaele ha rivelato alcune confidenze di Antonino: “Tu mi hai detto ‘ieri sera Oriana mi ha definito il suo uomo. Io alla parola ‘il mio uomo’ mi sono preso paura, mi sono spaventato’”.

La rivelazione della De Donà ha mandato su tutte le furie la Marzoli, pronta a smentire quanto affermato dall’ex hair stylist. Parlando poi proprio con Antonino, Giaele ha deciso di svelargli cosa ha scoperto di Oriana. Stando a quanto rivelato dalla gieffina, la venezuelana sarebbe ancora innamorata di uno dei suoi ex.

Come riportato anche da Biccy.it, alla rivelazione della De Donà il popolo di twitter si è subito scatenato per indagare sugli ex della gieffina. Una volta scoperte le loro identità e quindi il loro aspetto, gli utenti non hanno potuto far a meno di notare che due di loro assomigliano incredibilmente ad Antonino e a Daniele Dal Moro.