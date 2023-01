Oriana Marzoli, l’inaspettata indiscrezione sul suo passato: “76 denunce in Cile, rischia l’espulsione”

Tra i protagonisti di quest’ultima edizione del GF Vip c’è certamente Oriana Marzoli, che fin dal suo ingresso ha subito attirato l’attenzione. La gieffina venezuelana è al centro delle chiacchiere non solo dentro, ma anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. È recente, infatti, un’inaspettata indiscrezione di Biagio D’Anelli sul passato televisivo della Marzoli.

“76 denunce in Cile, rischia l’espulsione” – Attraverso una IG Story, Biagio D’Anelli, ex volto della scorsa edizione del GF Vip, ha voluto rivelare un’indiscrezione su Oriana. Stando a quanto riportato dall’ex concorrente del reality, la donna avrebbe lasciato un segno indelebile in Cila dopo la sua esperienza televisiva lì.

Come è ben noto agli amanti del gossip, Oriana non è affatto estranea al mondo del reality, anzi. A darle la possibilità di farsi conoscere sul piccolo schermo, è stata la versione spagnola di Uomini e Donne dove ha partecipato in veste di corteggiatrice. Ha poi preso parte come tronista, finendo per innamorarsi di Tony Spina.

Oriana, insieme a Spina, hanno preso parte a Survivors, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, dove il percorso della venezuelana ha avuto vita breve. Con l’allora fidanzato, ha preso parte anche a Amor Aproba, reality cileno che ha visto naufragare la sua storia d’amore. La Marzoli ha poi intrapreso una relazione con Ivan Gonzalez, volto noto anche in Italia, con cui ha partecipato a La casa fuerte.

D’Anelli ha voluto parlare dell’esperienza della gieffina in Cile, Paese dove avrebbe lasciato un segno indelebile. Stando a quanto scoperto dall’ex volto del GF Vip, Oriana Marzoli avrebbe ben 76 denunce alle spalle:

“Allora, la vera notizia è che Oriana Marzoli sta imparando a fare i reality grazie a questo Grande Fratello Vip. Ebbene si, al Gf Vip italiano lei sta imparando a limitare il suo atteggiamento peperino. Tant’è vero che lei ha partecipato a tantissimi reality, ma dove ha peccato veramente di brutto è stato in Cile. In Cile lei si è comportata in maniera vergognosa, schifosa…Tant’è vero che ad una ragazza di colore, brutto ripeterlo, ma l’ha chiamata “scimmia, babbuina” e sono arrivate alle mani. Praticamente ha avuto delle denunce”.

Parlando delle denunce, Biagio ha aggiunto: “Ci sono dei blog che dichiarano che lei ha avuto 78/79 denunce. No, ho indagato, sono 76. Tant’è vero la nazione del Cile, e tutti gli utenti che seguivano quel reality, hanno chiesto l’espulsione dal Cile. Infatti lei, di corsa, è scappata da quella nazione là. Io mi auguro che il Grande Fratello Vip le faccia questa domanda perché è giusto capire e indagare. 76 denunce”.