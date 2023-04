Oriana Marzoli, pronta a un nuovo reality? “Mi piacerebbe molto”

Reduce dalla sua esperienza al GF Vip, Oriana Marzoli continua ad essere al centro dell’attenzione del gossip. Una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del reality, la venezuelana è nuovamente tornata a parlare della sua storia d’amore con Daniele Dal Moro e dei suoi futuri progetti televisivi.

“Mi piacerebbe molto” – Dentro la casa più spiata d’Italia, la Marzoli ha trovato l’amore. Nonostante i tanti alti e i tanti bassi, la love story tra Oriana e Daniele sembra proseguire a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. Intervistata dal settimanale Mio, ha parlato della sua relazione con l’ex gieffina e della possibilità di vederli a Temptation Island:

“Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi tramette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene. Una partecipazione a Temptation Island? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla, anche se al momento non ho progetti per l’immediato futuro”.

Nonostante il suo percorso al GF Vip sia terminato da poco, non sono mancate le domande sui suoi futuri progetti televisivi. Riguardo alla possibilità di vederla nuovamente sul piccolo schermo, magari nuovamente in un altro reality come l’Isola dei Famosi, Oriana Marzoli ha così dichiarato:

“Al momento non ho ancora pensato ai miei prossimi passi in Italia, ma sicuramente mi piacerebbe continuare con la televisione”.