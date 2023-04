Oriana Marzoli, protagonista di uno spiacevole episodio: un ragazzo le tocca il fondoschiena

Nelle ultime ore Oriana Marzoli, ex concorrente del GF Vip, è finita sui social. Questa volta, però, la venezuelana si è trovata ad essere protagonista di uno spiacevole episodio che ha indignato il web.

SPIACEVOLE EPISODIO – A distanza di qualche settimana dalla fine del GF Vip, diversi ex concorrenti sono spesso presenti a serate ed eventi. Tra gli ex gieffini più cercati in quest’ultimo periodo c’è Oriana, spesso chiamata da tantissimi locali. È stato proprio durante una di queste serate che la ragazza è stata molestata da un ragazzo.

A darne la notizia è stata Deianira Marzano attraverso le sue IG Stories, rendendo noto il video dello spiacevole episodio di cui la venezuelana è stata vittima. Recentemente la donna è stata ospite ad un evento, al suo fianco anche Daniele Dal Moro, suo fidanzato ed ex gieffino. La ragazza, scortata da un bodyguard e dal suo ragazzo, ha raggiunto la folla per fare foto e video.

Mentre Oriana Marzoli era intenta a scherzare e ai sorridere ai fan, un ragazzo in prima fila ha allungato la mano e le ha toccato il fondoschiena. Come mostra il video divenuto virale nelle ultime ore, la gieffina pare accorgersi di quanto avvenuto perché si tocca subito con il braccio per allontanare il male intenzionato.

Sebbene sul web si è iniziato a discutere di quanto accaduto all’ex geffina, né lei né il fidanzato hanno rilasciato dichiarazioni. Nel frattempo, però, il popolo dei social si è detto indignato, condannando il gesto che, ovviamente, è stato etichettato come molestia.