Oriana Marzoli, si dichiara a Luca Onestini: ecco come ha reagito lui

Tra i protagonisti indiscussi di questa ultima edizione del GF Vip c’è ovviamente Oriana Marzoli. Fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, infatti, la gieffina venezuelana ha subito finita al centro dei riflettori. Recentemente ad attirare l’attenzione della vippona è stata la sua dichiarazione a Luca Onestini.

“Alla fine mi piaceva davvero solo uno” – Chiuso definitivamente il capitolo “Antonino Spinalbese”, Oriana si è avvicinata a Daniele Dal Moro. Tra i due gieffini, infatti, si è instaurato un feeling che non è sfuggito ai telespettatori. Lo stesso ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto mistero del suo interesse verso la gieffina: “Lo so io che ti piaccio, come lo sai tu che mi piaci. Ci piacciamo ed è evidente, solo che io non mi fido al 100% di te“.

Sembrava che fosse pronta a nascere un’altra coppia, ma a mettersi in mezzo tra Daniele e Oriana è stato Luca Onestini. Le attenzioni della Marzoli, infatti, si sono rivolte anche all’altro ex volto di Uomini e Donne. Alla fine, come riportato da Biccy.it, Oriana ha preso una decisione e si è dichiarata a Luca:

“Inizialmente mi interessavate entrambi, mi sono resa conto dopo che non era così. Alla fine mi piaceva davvero solo uno. Con il tempo ho capito che non mi piaceva davvero l’altro. Una mia amica mi ha detto ‘smetti di sederti sul divano che non è comodo per te, quando c’è una persona per cui potrebbe essere comodo e quando tu hai davanti un divano più comodo per te’. Allora lì ho capito e mi sono resa conto di tutto“.

Davanti alle parole della Marzoli, Onestini ha ammesso di non volersi esporre troppo. Frenando l’entusiasmo della gieffina, il ragazzo ha ammesso: “Adesso non voglio dirti robe che non andrebbero bene per te. Posso o no? Le idee le ho chiare, però voglio aspettare. Non le sai, ma le saprai. […] Io penso che ti piaceva uno e poi adesso un altro“.