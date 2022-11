Oriana Marzoli, si sfoga con Sarah Altobello: “Tu come me, quando mi usavano e gettavano”

Come mostrato dalle varie clip divenuti virali sul web, sembra che la passione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sia già spenta. A parlare di questa situazione è stata proprio la venezuelana, durante un momento di sfogo con Sarah Altobello. A finire al centro dell’attenzione sono state le parole dell’ex volto dell’Isola dei Famosi.

“Tu come me, quando mi usavano e gettavano” – Qualcosa tra Antonino e la Marzoli si è spezzato, tanto che l’ex hair stylist sembra stia cercando di fare qualche passo indietro. Pochi giorni fa, infatti, nello sfogarsi con Patrizia Rossetti e Wilma Goich, ha ammesso di essere pronto a mettere un punto al flirt con la venezuelana.

Durante lo sfogo di Spinalbese, la Marzoli si è chiusa in bagno con Sarah, raccontandole i recenti atteggiamenti dell’uomo. Tentando di eludere le telecamere, le due ragazze, alla fine, sono state scoperte e le loro dichiarazioni sono state mandate in onda. In particolare, ha colpito il commento della Altobello sulla situazione dell’amica.

Secondo l’ex naufraga, Antonino avrebbe usato la Marzoli per poi gettarla via: “Noi siamo donne, te lo devo dire. Quello che mi hai detto l’altra volta che è successo con lui…hai capito? Quella cosa su… A me non piace. Quando ne parlavamo non era successo ancora. La vedo come quando lo facevano con me, che mi usavano e poi mi gettavano. Invece di essere migliori, che tu fai vedere che ti attacchi ancora di più, sei più freddo. Noi non resistiamo quando si tratta di quello, io sono come te“.

A convincere ancor di più Antonino di porre fine al suo legame con Oriana sono state alcune sue uscite: “Lei non è la persona per me. Ti pare che io dico che mi manca mia figlia e lei mi risponde ‘anche a me manca il mio cane?’. A me spiace se lei adesso sta male, ma non penso che sia la donna giusta“.