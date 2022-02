Origi, nuova idea per il mercato del Napoli

Origi andrà in scadenza di contratto a fine stagione e il Napoli potrebbe provarci. Il calciatore belga interessa

Divock Origi potrebbe essere il prossimo intrigo di mercato dell’estate partenopea. Il calciatore belga non sembra essere in cima alle preferenze del Liverpool, tanto che – salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà il suo contratto. La scadenza naturale del suo accordo con i Reds arriverà proprio a fine stagione e il giocatore non è sicuro di restare ad Anfield.

Il Napoli potrebbe dunque buttare un occhio – forse più di uno – sulla situazione, cercando di inserirsi e prendere il giocatore. Origi sarà sicuramente uno degli svincolati di lusso della prossima finestra di mercato e lo testimonia anche l’interesse dell’Atalanta.

Dalla semifinale con il Barcellona al mancato trasferimento a Gennaio

Al giocatore nel corso della finestra di Gennaio avrebbero consigliato di andarsene da Liverpool. Complice l’arrivo di Luis Diaz sta trovando meno spazio, cosa che di certo non può far che dispiacere. In maglia Reds ha collezionato tanti bei ricordi e soddisfazioni, tra cui quel gol decisivo in semifinale di UEFA Champions League nel 2019 con il Barcellona. Ora però il suo tempo in Inghilterra sembrerebbe essere finito.

Il giocatore percepisce attualmente 4.5 milioni di euro, cifra a cui il Napoli potrebbe arrivare facilmente grazie anche al decreto crescita. Resta da capire cosa accadrà Osimhen, visto che il nigeriano è corteggiatissimo da alcune big europee, Tottenham su tutte. Dovesse partire Osimhen, a seguito di un’offerta irrinunciabile, il Napoli si butterebbe a capofitto nell’acquisto di Divock Origi. Il belga sarebbe la prima scelta, una per cui fare quello sforzo economico.