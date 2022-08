Ornella Muti, critiche a Chiara Ferragni: “Ha sbattuto le foto del figlio sulle barrette Kinder”

Ornella Muti ha criticato Chiara Ferragni per alcuni comportamenti nei confronti del figlio Leone. Tuttavia, qualcosa non quadra

Alcune dichiarazioni di Ornella Muti stanno facendo parecchio discutere, soprattutto tra i follower di Chiara Ferragni. Tutto è iniziato in occasione di una recente intervista a Francesco Fusco su Il Mattino, vediamo cosa ha detto.

Non solo carriera

La famosa attrice si è raccontata a 360°, ha parlato della sua carriera, ha fatto un reading sul personaggio di Odisseo con riferimento al romanzo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Insomma, un vero e proprio toccasana per gli amanti della cultura. Tuttavia, la donna non ha parlato solo di carriera ma anche di un tema molto importante per lei, la sostenibilità ambientale.

Critiche a Chiara Ferragni

Parlando di questo argomento, da sempre per lei fondamentale, Ornella Muti con uno strano e contorto collegamento ha avuto molto da ridire su Chiara Ferragni. Nello specifico, l’attrice ha criticato particolarmente alcuni suoi comportamenti con il figlio Leone. Ecco cosa ha dichiarato: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato.

L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è così. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

Perché la donna ha criticato Chiara? In realtà non ci è dato proprio sapere. Il collegamento fatto dall’attrice risulta parecchio strano. In primo luogo, Leone non è mai apparso in nessuna pubblicità Kinder, o in generale, su confezioni di cioccolatini. Forse la Muti si riferiva al fatto di far mangiare ai bambini più cose sane? Insomma, queste accuse sembrerebbero essere un po’ gratuite. Attualmente la Ferragni non ha risposto e la Muti non ha chiarito la sua posizione in merito.