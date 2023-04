Ornella Vanoni a cena con Marracash: “Se avessi avuto trent’anni in meno…”

Ornella Vanoni ha rivelato al pubblico dei social il proprio debole per Marracash. Ma i due, in realtà, sono ottimi amici e proprio negli scorsi giorni sono stati a cena fuori insieme immortalando su Instagram l’uscita.

Quello che ha fatto impazzire i fan sui social è stata la dichiarazione un po’ audace della Vanoni: “Mi piaci, mi piaci. Se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro” ha dichiarato con la sua solita sincerità.

Poi ha aggiunto: “Non saremmo andati d’accordo. Vado in tristezza anche io. Sono sempre triste, un disastro“. Insomma, secondo la cantante una coppia formata da lei e dal rapper non avrebbe mai potuto funzionare in quanto forse troppo simili.

Al contrario, però, la loro amicizia nonostante la differenza d’età sembra andare a gonfie vele. I due si conoscono da tempo e hanno instaurato un bellissimo rapporto infatti la Vanoni in un’intervista a Radio Deejay ha raccontato di aver perso completamente la testa quando ha conosciuto Marracash.