Orologi Panerai: il nuovo Luminor Luna Rossa e l’arrivo del Submersible ecosostenibile

Panerai, la maison d’alta orologeria italiana con sede a Firenze, deve il suo successo al perfetto connubio tra il design italiano e la tecnologia svizzera. Giovanni Panerai aprì il suo primo negozio di orologeria proprio nella bella città Toscana, ma non fu solo un negozio con laboratorio: divenne anche la prima scuola di orologeria della città. Il design dei prodotti Panerai è davvero unico e si distingue perfettamente dalle altre maison; inoltre è specializzata nella produzione di orologi subacquei grazie anche alla sua passione per il mare. Chi vuole ammirare l’ampia gamma di orologi Panerai, può ad esempio visitare il sito di Pisa Orologeria, che ha anche un Flagship Store a Milano dove è presente un vasto assortimento dei migliori prodotti. Di recente poi sono stati annunciati due nuovi modelli di orologi con caratteristiche uniche nel loro genere: vediamo di quali si tratta.

Il lancio del Luminor dedicato a Luna Rossa per l’America’s Cup

Panerai ama il mare con tutta l’anima e ha lanciato il suo nuovo orologio, il Luminor Luna Rossa Gmt, dedicato proprio all’imbarcazione Luna Rossa per l’America’s Cup che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2021 in Nuova Zelanda. Parliamo di un segnatempo meccanico a carica automatica, ad edizione limitata di solamente 250 pezzi, realizzato con nuovi materiali innovativi e sostenibili per essere sponsor ufficiale del Team Luna Rossa. Infatti il quadrante è stato costruito in Scafotech, praticamente un composto di residui di fibra di carbonio riciclata, raccolti dallo scafo e dagli aliscafi dello yatch AC75 del team italiano, una vera anteprima mondiale per questo materiale. La cassa di 42 mm è in titanio sabbiato e sul fondo è incisa l’immagine del trofeo dell’America’s Cup e sul quadrante compare la scritta “Luna Rossa Challenger 36th America’s Cup”. Questo orologio è resistente all’acqua fino a 100 metri e viene fornito con due cinturini, uno in gomma nera e l’altro in velcro Sportech nero.

L’annuncio del nuovo Submersible realizzato con materiali riciclabili

Tra i nuovi progetti che ha in mente Panerai ci sarà un segnatempo realizzato con materiali riciclabili, il nuovo Submersible, conquistandosi così il primato di prima maison di orologi di lusso a lanciare un prodotto così rivoluzionario. I nuovi Panerai Submersible infatti sono orologi subacquei professionali, resistenti alle condizioni più estreme e adatti ad ogni situazione, ispirati alla storia del marchio ma orientati su un processo di produzione moderno e innovativo che punta al lato ecosostenibile. Ma nel futuro la maison di alta orologeria italiana Panerai vuole puntare ancora più in alto, con la realizzazione di una serie di orologi utilizzando materiali che non sono ancora stati usati da nessun’altro per i segnatempo, assolutamente futuristici e avveniristici.

Viste le ultime novità non stupisce che questo marchio sia sulla cresta dell’onda, considerando anche il successo dei suoi canali e-commerce e l’occhio di riguardo posto nei confronti dell’impatto sull’ambiente e sull’ecosistema terrestre.