Ecco come ogni segno zodiacale gestisce il rifiuto

Essere rifiutati non è mai una cosa semplice ed ognuno reagisce in modo particolare.

Lo sapevate che la reazione dipende anche dal segno zodiacale?

Ecco come reagiscono ad un rifiuto i segni di fuoco – Il Leone, segno orgoglioso per natura, tende a scaricare sull’altra persona il rifiuto appena ricevuto, invece l’Ariete si comporta come se non te ne importasse e non volessi uscire con quella persona.

Il Sagittario deluso dal due di picche si convincerà che resterà da solo a vita.

Ecco come reagiscono ad un rifiuto i segni di aria – I Gemelli cercheranno subito conferme in altre persone per superare il due di picche ricevuto, mentre per quanto riguarda i nati sotto il segno della Bilancia sono più riflessivi e pensano che non doveva essere l’anima gemella.

L’Acquario, infine, reagisce lodando il coraggio che ha avuto l’altra persona nel esternare ciò che pensava.

Ecco come reagiscono ad un rifiuto i segni di terra – I nati sotto il segno del Toro si lasciano andare allo sconforto e alla tristezza e danno sfogo ai propri sentimenti, i nati sotto il segno della Vergine invece si pentiranno e odieranno per essersi messi in gioco.

Infine i nati sotto il segno del Capricorno si convinceranno di essere autosufficienti e di non aver bisogno di nessuno.

Ecco come reagiscono ad un rifiuto i segni di acqua – Gli amici del segno del Cancro invece si colpevolizzano e pensano che il motivo del rifiuto sia legato a qualche cosa di sbagliato in loro, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione pensano di ritornare dal proprio ex.

Infine i nati sotto il segno dei Pesci si convincono che la prossima volta non faranno più il primo passo.