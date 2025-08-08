venerdì, Agosto 8, 2025
Attualità

Orrore a Napoli, nonno violenta le nipotine di 6 anni e poi le fotografa: arrestato 78enne

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Un caso di abusi sessuali su minori ha scosso la comunità di Torre del Greco e Portici. Un uomo di 78 anni, zio delle vittime, è stato arrestato con accuse gravissime: violenza sessuale, produzione di materiale pedopornografico e detenzione di file compromettenti. Le indagini sono partite dopo che una delle gemelline, entrambe di 6 anni, ha realizzato un disegno che lasciava intuire la natura delle violenze subite.

Questo elemento, unito alle confidenze fatte a un familiare e ai successivi accertamenti medici, ha messo in moto la macchina investigativa. I Carabinieri di Torre del Greco, coordinati dalla Procura di Napoli – quarta sezione, hanno effettuato perquisizioni nell’abitazione dell’uomo. Durante le operazioni sono stati recuperati contenuti digitali a sfondo sessuale che ritraevano le bambine. I file erano stati parzialmente eliminati, ma grazie a sofisticate tecniche informatiche sono stati recuperati e analizzati.

Le prove raccolte hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti hanno evidenziato un concreto pericolo di fuga, motivo per cui l’uomo è stato trasferito immediatamente nel carcere di Secondigliano, dove si trova attualmente in regime di stretta sorveglianza per evitare atti autolesionistici. La vicenda ha destato profonda indignazione nell’opinione pubblica e nelle istituzioni locali, che hanno espresso vicinanza alle due piccole vittime e alla loro famiglia. Le bambine sono ora affidate a un percorso di supporto psicologico per affrontare il trauma subito.

Le indagini restano aperte: gli investigatori stanno verificando se vi possano essere altri episodi o vittime in passato, così da ricostruire completamente la condotta dell’uomo negli anni precedenti.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
