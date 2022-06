Orsolini al Napoli se parte Politano

La Gazzetta lancia la candidatura di Orsolini al Napoli nel caso in cui dovesse partire Politano. Il Bologna ha già fissato il prezzo

Matteo Politano lascerà, quasi sicuramente, il Napoli in estate. Sul giocatore ex Inter e Sassuolo ci sarebbe fortissimo il Valencia, forte dell’interesse di Gattuso a riavere l’esterno italiano con sé.

Il Napoli si vuole premunire e sono tanti i nomi già fatti per il post Politano. Tra questi vi sarebbe Federico Bernardeschi, ma un altro giocatore sembra apparire come un’ottima alternativa all’ex Fiorentina e – ormai – Juventus. Sarebbe Riccardo Orsolini, il cui contratto scadrà nel 2024.

Il Bologna non lo molla facilmente

Per lasciarlo partire i felsinei chiedono una cifra tra i 12 e i 14 milioni, forti di un contratto che scadrà tra due anni. Su Orsolini ci sono anche Lazio e Sassuolo, ma il Napoli potrebbe avere una corsia preferenziale – grazie alla Champions League – nel caso in cui si dovesse trattare. Il Napoli potrebbe provare a sfruttare anche i buoni rapporti con la società rossoblu.

Non una stagione degna di nota – quella appena conclusasi – per il calciatore di Ascoli Piceno. L’esterno classe ’97 ha comunque dato il suo, giocando 30 partite in cui ha messo a segno 7 reti e servito 4 assist. Purtroppo, però, varie volte l’esterno si è ritrovato ad avere un minutaggio non totale. Vuoi per incompatibilità tattica, vuoi per infortuni, purtroppo non è riuscito a incidere come si ci aspettava. Il giocatore resta comunque un ottimo profilo e il Napoli ci guadagnerebbe. Una cosa è sicura: tutto dipenderà dall’uscita di Politano.