Orvieto: cerca di sfuggire ai carabinieri, poi sbuca da una aiuola e li aggredisce

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate ad Orvieto per aver aggredito i carabinieri con botte e insulti. L’episodio si è verificato alcune notti fa, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato un’auto che procedeva in direzione opposta rispetto a quella dei militari. All’interno dell’auto c’era un uomo che, come hanno accertato i carabinieri, non aveva il diritto di guidare in quanto gli era stata revocata la patente.

I carabinieri a quel punto hanno invertito prontamente il loro senso di marcia, mettendosi all’inseguimento della vettura. Nonostante i vari inviti ad accostare, il conducente dell’auto non solo non ottemperava all’intimazione di fermarsi, ma tentava di fuggire con una serie di manovre finalizzate a seminare i carabinieri.

Orvieto, un uomo e una donna arrestati per aggressione a pubblico ufficiale

Questi ultimi, tuttavia, sono riusciti a tenere d’occhio il veicolo restando alle calcagna dell’uomo fino a quando non sono riusciti a raggiungerlo. Dopo poche centinaia di metri, capendo che non poteva più proseguire in auto, il guidatore ha interrotto la propria corsa, uscendo dal veicolo e dileguandosi a piedi tra le stradine circostanti.

Dall’auto sono scesi anche un uomo e una donna, che hanno iniziato ad ingiuriare i carabinieri che stavano cercando di identificarli.

Pochi minuti dopo, quando sembrava che ormai il primo uomo si fosse dato alla fuga, sarebbe rispuntato fuori dal nulla balzando da un’aiuola. Dopodichè avrebbe aggredito i carabinieri colpendone uno con una gomitata al volto. Anche la donna si è unita alla rissa, obbligando i militari a chiedere rinforzi.

Dopo aver riportato la situazione alla normalità, i militari hanno scortato tutte le persone coinvolte in pronto soccorso dove sono state identificate e successivamente arrestate con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, su disposizione della procura della Repubblica di Terni. L’uomo e la donna sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.