Oscar Branzani ha una nuova fiamma, è Miss Lazio 2019

È notizia degli ultimi giorni che uno dei tronisti più amati di tutte le edizioni di Uomini e Donne abbia finalmente ritrovato l’amore. Stiamo parlando di Oscar Branzani, che dopo burrascose vicissitudini amorose con Elenora Rocchini, avrebbe finalmente trovato una nuova anima gemella e avrebbe da poco iniziato una nuova relazione.

A rivelare il tutto è stato il portale Very Inutil People, secondo il quale Oscar “si è gettato in una nuova relazione” con Flavia Natalini, che ha partecipato a Miss Italia 2019 in qualità di Miss Lazio. La ragazza ha 24 anni, si è diplomata al liceo linguistico e nella vita vuole lanciare una linea d’abbigliamento tutta sua. Tutto torna, visto che l’imprenditore napoletano già conosce questo tipo di mercato e potrebbe aiutarla a indirizzarsi meglio.

Se la notizia dovesse essere confermata, il Branzani ritroverebbe un po’ di stabilità dopo il caos successo in seguito alla rottura con la Rocchini. Tutto successo quando a novembre si venne a sapere che Eleonora aveva avuto una storia con il fidanzato di sua sorella Dalila, Nunzio.

Staremo a vedere se la storia d’amore tra i due sboccerà o se si tratterà solamente di una frequentazione momentanea. C’è da dire che non possiamo biasimare Oscar per i suoi gusti, visto che la ragazza è davvero appariscente e insieme formerebbero una bellissima coppia. Per vedere una foto di lei dal suo profilo Instagram, clicca qui.