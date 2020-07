Oscar Branzani smentisce l’indiscrezione riguardo a una sua nuova relazione

Qualche giorno fa, Oscar Branzani era stato avvistato in compagnia di Antonia Truccioli durante una vacanza in Sardegna, come si poteva evincere dalle Instagram stories di entrambi. La redazione di Very Inutil People, aveva rivelato, tramite uno dei loro informatori che i due erano in atteggiamenti intimi pur non essendosi mai baciati.

L’ex calciatore ha deciso di intervenire per porre fine alle indiscrezioni che stavano iniziando a circolare in rete riguardo a una sua presunta relazione con la Truccioli e ha smentito categoricamente l’esistenza di un rapporto che andasse oltre l’amicizia con Antonia.

“Ragazzi, siamo amici, non vuol dire che non posso stare messo così a prendere il sole con lei, a confidarmi o qualsiasi altra cosa”. Ha poi aggiunto che è inspiegabile come si parli tanto di femminismo e di sessismo e poi non ci si capaciti nel vedere un uomo e una donna essere solo amici: “[…] un uomo non si può abbracciare ad una donna, che è una sua amica, sennò devono t***bare per forza?”.

A quanto pare, Oscar non ha ancora trovato una nuova fidanzata dopo la rottura con Eleonora Rocchini durata ben quattro anni. Lui e Antonia, sempre stando a quanto riportato da un informatore della redazione di Very Inutil People “sono praticamente migliori amici e fanno parte di un gruppo di ragazzi tutti del Sud”.