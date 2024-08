Osimhen, 72 ore di fuoco per il futuro dell’attaccante: si può scatenare un’asta tra PSG e Chelsea

Dopo due mesi in cui non sono arrivate offerte per Victor Osimhen, gli ultimi tre giorni di mercato potrebbero cambiare il destino dell’attaccante partenopeo. Nessun club è disposto a pagare la clausola da 130 milioni di euro, ma nelle ultime 72 ore di mercato potrebbe scatenarsi un’asta sul calciatore del Napoli.

Nelle ultime ore, fa sapere La Gazzetta dello Sport, è forte l’interessamento del Chelsea: “Il Chelsea rompe gli indugi ed è pronto ad acquistare a titolo definitivo Victor Osimhen. Era nell’aria un’offerta importante, specie dopo lo sfogo social dell’agente Roberto Calenda, che aveva chiesto più rispetto per il suo assistito”.

“Domenica era arrivata al Napoli l’offerta dell’Al Ahli da circa 70 milioni di euro, probabilmente quella del Chelsea si avvicinerà a quella araba, garantendo (o migliorando) a Victor lo stipendio che aveva ottenuto dal Napoli dopo l’ultimo rinnovo: 10 milioni netti a stagione. La svolta è arrivata: Osimhen corre verso il Chelsea e coronerà il sogno di giocare in Premier. E Maresca avrà il centravanti che mancava”.

FUTURO VICTOR OSIMHEN, POSSIBILE ASTA TRA PSG E CHELSEA NELLE ULTIME ORE DI MERCATO: IL NAPOLI PUNTA AD INCASSARE PIU’ DI 70 MILIONI DI EURO PER LA CESSIONE DEL SUO NUMERO NOVE

Il contratto di Osimhen scade nel 2026. Tuttavia, il Napoli preferisce cedere il suo calciatore in questa sessione di mercato per evitare di pagare l’oneroso ingaggio da 10 milioni di euro a stagione ed un’ulteriore svalutazione del suo cartellino dopo la stagione non esaltante dello scorso anno calcistico.