Osimhen a Manchester, torna un ex pallino di ADL?

Il Manchester United punta Victor Osimhen, con Aurelio De Laurentiis che gradirebbe riportare in Italia un ex giocatore dell’Atalanta

Pronti, via: il mercato si sta avvicinando e quello invernale porterà grandi operazioni al Napoli. I partenopei pensano al rinforzare l’attuale rosa, con un occhio anche all’estate. Il rinnovo di Victor Osimhen è ormai confermato, con il giocatore nigeriano che a fine stagione potrebbe salutare.

Da Manchester sponda rossa, infatti, sembrano aumentare le voci di un interesse per il pallone d’oro africano che ha un costo di circa 140 milioni di euro per Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, però, potrebbe accettare una contropartita tecnica.

Hojlund nell’affare?

Si parla proprio di lui: Rasmus Hojlund, l’uomo del momento, a Manchester. Il giovane danese sta faticando ad inserirsi nel campionato inglese, nonostante abbia deciso la partita con l’Aston Villa con la sua prima rete in Premier League. Una rete che ha completato la rimonta dei suoi e che rilancia le ambizioni europee dei Red Devils.

Il giovane attaccante ex Atalanta è stato pagato circa 70 milioni in estate e dopo una stagione non propriamente esaltante, anche se potrebbe migliorare da qui in poi, potrebbe far ritorno in Italia. Aurelio De Laurentiis potrebbe accettare il suo inserimento nella trattativa Osimhen, più un eventuale conguaglio in favore degli azzurri. Resta da vedere se sia fattibile come operazione, piano piano si saprà meglio. Intanto il Napoli punta a prendere qualcuno a centrocampo e in difesa già da questa sessione, dopo la cessione di Eljif Elmas al Lipsia per 25 milioni.