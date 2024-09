Osimhen ai saluti: “Sento il dolore nella sua voce”

Ormai è quasi sicura la partenza di Victor Osimhen in prestito secco al Galatasaray, con stipendio interamente pagato dalla squadra turca

Una delle telenovele per eccellenza della finestra di trasferimento estiva ha riguardato un uomo che ha avuto un ruolo chiave nell’aiutare il Napoli a vincere lo scudetto nel 2023. Victor Osimhen, pronto a trasferirsi via da Napoli, è stato ad un passo dal trasferimento in Premier League, anche se il suo passaggio al Chelsea è stato interrotto. La strada dell’Arabia Saudita si era fatta avanti negli ultimi giorni. Tuttavia, sembra che un’operazione ponte avrà luogo in Turchia.

Infatti, Victor Osimhen potrebbe ripercorrere gli stessi passi di Nicolò Zaniolo e trasferirsi al Galatasaray per poi magari fare il grande salto in Inghilterra. Un trasferimento inaspettato, che ha però dietro di sé un gran malessere per l’attaccante nigeriano del Napoli.

Osimhen addolorato dal comportamento della società?

A parlare della situazione è stato Odio Ighalo, connazionale dell’attaccante del Napoli e ex attaccante dell’Udinese che ha scritto un Tweet su X. “Nessun essere umano – scrive Ighalo – è perfetto e tutti abbiamo commesso degli errori nella vita, ma leggere i commenti su questo giovane da parte della gente del suo stesso paese mi rattrista molto, senza nemmeno sapere cosa sia successo. Ho parlato con lui e posso sentire il dolore nella sua voce, il modo in cui è stato trattato, questo giovane gioca con cuore e sofferenza per il suo paese. Hmmm va bene, tornerà sicuramente più forte, impariamo ogni giorno dalla vita”. Parole dure, con Osimhen che ora avrà l’occasione di redimersi.