Osimhen al Bayern, l’attaccante non vuole parlare di mercato: “I napoletani mi rendono felice, è un onore giocare in questa città”

Victor Osimhen è innamorato di Napoli. L’attaccante partenopeo è sicuramente uno dei simboli della squadra di Luciano Spalletti e tutti hanno aspettato il suo ritorno dopo l’infortunio rimediato in Nazionale. Negli ultimi giorni, però, è rimbalzata la notizia circa il possibile trasferimento dell’attaccante nigeriano al Bayern Monaco al termine della stagione.

L’attaccante azzurro, però, ha stroncato sul nascere ogni possibile domanda sul mercato, pensando solo al presente e ricordando il grande traguardo che la squadra sta per raggiungere: “Quando sono arrivato qui i tifosi mi hanno subito mostrato grande amore. Napoli ti fa innamorare ancora di più del gioco del calcio, qui la gente vive per la squadra della città e così sento di avere una missione da compiere per questo popolo. I napoletani mi rendono molto felice e in cambio io voglio ripagarli sul campo, regalando loro qualcosa di indimenticabile“.

“Per me è un grande onore giocare nella squadra in cui ha giocato Maradona. Voglio lo scudetto con il Napoli perché voglio vedere la gioia sui volti dei tifosi napoletani e perché non vedo l’ora di assistere ai festeggiamenti. Mi hanno raccontato di cosa è accaduto in passato, ora sono curioso“.