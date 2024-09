Osimhen al Galatasaray, Icardi non la prende bene? L’ex Napoli avrebbe già fatto richieste alla dirigenza

L’arrivo di Victor Osimhen al Galatasaray non sembra essere andato giù all’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi. L’acquisto dell’attaccante azzurro è stato effettuato, infatti, proprio per rimpiazzare l’argentino, il quale si è infortunato e resterà fuori per un mese.

Icardi, fino all’arrivo di Osimhen, era la stella della squadra e tutto sembrava girare intorno a lui. Piuttosto che dare il benvenuto all’ex Napoli, su Instagram ha lasciato un messaggio piuttosto ambiguo: “Il leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per attirare l’attenzione”. Intanto Victor Osimhen inizia a prendere confidenza con la nuova piazza.

OSIMHEN NUOVO RE DI ISTAMBUL MA E’ GIA’ VOLATO IN NIGERIA PER LA NAZIONALE: HA GIA’ FATTO ALCUNE RICHIESTE AI DIRIGENTI DEL GALATASARAY. “HA SEGNALATO ALCUNI NOMI”

Nonostante sia già partito per Istanbul con destinazione Nigeria per via degli impegni con la Nazionale, Osimhen avrebbe già fatto alcune richieste alla dirigenza turca. A rivelarlo l’emittente radiofonica Radio Crc: “Si dice che Osimhen abbia segnalato dei giocatori suoi amici al direttore del Galatasaray, ma non sappiamo quali nomi abbia consigliato. Pare che abbia insistito molto per Fabian Ruiz, ma è troppo caro. Osimhen vuole creare un suo gruppo anche al Galatasaray, fare il ‘capo‘”.