Osimhen al Galatasaray: il nuovo “Sultano” pronto a conquistare Istanbul

Victor Osimhen ha ufficialmente accettato il trasferimento al Galatasaray, segnando un’importante svolta nella sua carriera. La Gazzetta dello Sport ha dettagliato i passaggi che hanno portato alla chiusura dell’operazione.

Il trasferimento è stato facilitato dal procuratore George Gardi, già agente di Mauro Icardi e Dries Mertens, che ha contattato il direttore sportivo del Galatasaray, Cenk Ergun, nella notte di sabato. Dopo l’uscita del club turco dai playoff di Champions League contro lo Young Boys, la dirigenza cercava un colpo di mercato di grande impatto. Alla fine, tutte le richieste del giocatore e del direttore sportivo del Napoli, Maurizio Manna, sono state accolte.

Nuova avventura per Osimhen

Il Galatasaray si è impegnato a coprire interamente lo stipendio di Osimhen, pari a 11 milioni di euro netti, per la durata di un anno di prestito. Dopo aver concluso l’accordo, l’attaccante nigeriano è partito per unirsi alla sua nazionale in vista delle qualificazioni per la Coppa d’Africa, con partite in programma contro il Benin e il Ruanda.

L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ex tecnico dell’Inter, ha già annunciato un cambiamento tattico per sfruttare al meglio le qualità di Osimhen, passando dal 4-2-3-1 al 3-5-2 al rientro di Icardi.

Osimhen indosserà la maglia numero 45, e il club turco ha già iniziato a preparare il merchandising dedicato, comprese le celebri maschere che lo hanno reso iconico. L’entusiasmo a Istanbul è palpabile, con i tifosi già in fermento per accoglierlo.