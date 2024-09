Osimhen al Galatasaray in prestito annuale, cambia la clausola rescissoria da 130 milioni di euro

La clausola di Victor Osimhen potrebbe passare da 130 a 75 milioni di euro. Sarebbe questa la richiesta dell’attaccante del Napoli per accettare il prestito al Galatasaray e firmare con gli azzurri un prolungamento di un anno e fino a giugno 2027.

A rivelarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Osimhen vorrebbe che la clausola rescissoria del Napoli diventi di 75 milioni invece di 130 milioni. Inoltre: Vuole anche una clausola rescissoria per gennaio per lasciare definitivamente il Napoli nel caso in cui i top club si rivolgano a lui per un trasferimento”.

FUTURO VICTOR OSIMHEN AL GALATASARAY E RINNOVO CON LA SSC NAPOLI, PRIMA DELLA DESTINAZIONE TURCA HA PARLATO IL CONNAZIONALE DELL’ATTACCANTE PARTENOPEO

A parlare della situazione è stato Odio Ighalo, connazionale dell’attaccante del Napoli e ex attaccante dell’Udinese che ha scritto un Tweet su X. “Nessun essere umano – scrive Ighalo – è perfetto e tutti abbiamo commesso degli errori nella vita, ma leggere i commenti su questo giovane da parte della gente del suo stesso paese mi rattrista molto, senza nemmeno sapere cosa sia successo”.

“Ho parlato con lui e posso sentire il dolore nella sua voce, il modo in cui è stato trattato, questo giovane gioca con cuore e sofferenza per il suo paese. Hmmm va bene, tornerà sicuramente più forte, impariamo ogni giorno dalla vita”. Parole dure, con Osimhen che ora avrà l’occasione di redimersi.