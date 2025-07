Addio Osimhen, è ormai fatta: le cifre del trasferimento, la ‘minaccia’ e l’annuncio di Fabrizio Romano

Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray, al 100%. È ormai fatta per il trasferimento in Turchia del bomber nigeriano, il quale lascerà Napoli per la somma di 75 milioni di euro garantiti, con la possibilità di arrivare anche a cifre superiori.

In queste ultime settimane Victor Osimhen è stato sempre chiaro sulla sua intenzione di non voler giocare più con la SSC Napoli, tanto da disertare anche i test medici a Castel Volturno. L’attaccante ha quasi obbligato il club azzurro a cederlo, anche con la ‘minaccia’ di non accettare nessun’altra squadra e stare l’intero anno in tribuna percependo lo stipendio da 12 milioni.

FABRIZIO ROMANO E L’ANNUNCIO DI VICTOR OSIMHEN AL GALATASARAY: QUESTIONE DI ORE, LA TRATTATIVA E’ ORMAI ALLE FASI FINALI

“Galatasaray e Napoli, alle fasi finali dell’accordo per Victor Osimhen dopo i colloqui positivi di oggi. Il Gala è pronto a pagare 40 milioni di euro ora, 35 milioni di euro entro la fine del 2026, e non potrà cedere il giocatore a club italiani prima di due anni. Garanzie e clausola di cessione, ora argomenti finali”.

Nel caso in cui il Galatasaray decida di infrangere il contratto cedendo Osimhen in Serie A nei prossimi due anni, il Napoli potrebbe arrivare ad incassare altri 75 milioni di euro.