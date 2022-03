Osimhen al Tottenham se parte Kane

Se Harry Kane dovesse lasciare gli spurs, potrebbe essere sostituito da Victor Osimhen. Il nigeriano è fortemente voluto da Conte

Non si sa ancora se Antonio Conte sarà allenatore del Tottenham anche nella prossima stagione, ma qualcosa sembra muoversi. Sia in entrata che in uscita, i londinesi sembrano essere attivissimi per la prossima finestra di mercato. Nel caso in cui non si centrasse la Champions la squadra andrà rimpolpata. Anche con la qualificazione alla massima competizione europea gli Spurs però faranno qualcosa.

Harry Kane sembrerebbe dato per partente e allora al suo posto i londinesi potrebbero prendere Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe essere la mossa giusta per mantenere Conte sulla panchina del Tottenham, ma resta da capire se sia un’operazione fattibile.

La concorrenza e le difficoltà di mercato

Il Tottenham non è l’unica squadra sul giocatore. Anche il Newcastle della nuova proprietà vuole il nigeriano e proverà in ogni modo a strapparlo alla concorrenza. Concorrenza che dovrà però fare i conti con il Napoli.

I partenopei vorrebbero trattenere il giocatore, tanto da volergli provare ad affiancare Gianluca Scamacca per creare un attacco stellare. Il calciatore è di assoluto livello e in netta crescita, trascinando spesso e volentieri la squadra verso la vittoria. Il nigeriano potrebbe dunque rimanere, salvo clamorose offerte multimilionarie da far traballare il tavolo di trattativa.

Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni, che verrebbero utilizzati subito per un sostituto. Da capire se il Tottenham ci proverà e se Kane andrà via da Londra.