Osimhen alla Juventus, De Maggio lo anticipò già lo scorso settembre

“La Juventus sta lavorando sotto traccia per cercare di convincere l’entourage di Osimhen ad accettare il trasferimento a Torino. In questo modo si potrebbe portare il giocatore a forzare la mano con il Napoli per accettare una cifra vicina alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, pur essendo questa valida solo per l’estero”, ha rivelato il giornalista Armando Areniello.

La Juventus è quindi vigile sul futuro dell’attaccante del Napoli che a giugno lascerà il Galatasaray per far ritorno, solo momentaneamente, in Campania.

OSIMHEN-JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI DI WALTER DE MAGGIO LO SCORSO SETTEMRBRE E L’ACCOSTAMENTO DELL’ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI AL CLUB BIANCONERO DI CRISTIANO GIUNTOLI

Il primo a rivelare l’indiscrezione del possibile accostamento di Osimhen alla Juventus è stato Valter De Maggio, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, il quale, lo scorso settembre, rivelò: “Si comincia a vociferare che Giuntoli lo voglia alla Juventus a gennaio. Secondo me la clausola non è valida per l’Italia. Giuntoli, quando era a Napoli, scelse Lukaku per sostituire eventualmente Osimhen”, ha dichiarato De Maggio.

Ci sono dubbi, quindi, sulla validità della clausola per l’Italia, ma ciò non toglie la possibilità alla Juventus di presentare un’offerta per l’attaccante del Napoli. Ovviamente a gennaio non si è verificato ma insistenti sono le voci del suo arrivo alla Juventus a giugno.