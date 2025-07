Osimhen allontana il Napoli: “Mai più con la maglia azzurra”

Victor Osimhen non sembra intenzionato a giocare ulteriormente con i partenopei e, anzi, non vuole neppure partecipare al ritiro azzurro. Il rapporto con l’ambiente è ormai totalmente incrinato e vuole andare al Galatasaray

Sirene turche

Si sono, da settimane, silenziate le voci di calciomercato su Victor Osimhen che lo volevano partente verso altre destinazioni fuori dalla Turchia. Allo stesso tempo, però, si sono intensificate quelle che lo vedono andare al Galatasaray. Una scelta che sarebbe voluta fortemente dal calciatore nigeriano, che sembrerebbe essersi trovato benissimo con la maglia dei turchi.

La trattativa con il Napoli sembra essere ad un punto morto, specialmente perché Aurelio De Laurentiis starebbe avanzando pretese non gradite al Galatasaray. Si è parlato di 75 milioni di euro, fuori clausola, con i turchi intenzionati a pagare in più anni: rifiutato. Addirittura, notizia di oggi, il Galatasaray ha offerto il 10 % sulla rivendita, ma si è visto una controfferta di ADL che aveva al suo interno una penale nel caso in cui entro tre anni i turchi avessero ceduto in Italia il calciatore. Tanto sta bastando per far rischiare di far saltare la trattativa, con Osimhen spazientito.

Non vuole restare a Napoli

Il calciatore non vuole tornare in azzurro, tanto che avrebbe mandato addirittura un certificato medico pur di non allenarsi con i compagni di squadra. Il calciatore, come confermato da Nicolò Schira, “vuole solo il Galatasaray e sta spingendo per tornare al Gala il prima possibile”.