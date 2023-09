“Osimhen andrà via da Napoli il prima possibile”, l’annuncio dell’amico giornalista

“È incredibile che l’account ufficiale del tuo club ti prenda in giro per un rigore sbagliato. Ora le conseguenze saranno che il Napoli perderà Victor Osimhen. Non rinnoverà il suo contratto e vorrà andare via quanto prima”.

“Dico questo come giornalista, non parlo per lui dico solo quello che è inevitabile. Osimhen andrà via quanto prima, nessuna squadra prende in giro il suo miglior giocatore. Comunque io non credo che si parli di razzismo e non credo che il Napoli lo sia, ma è una vergogna, inaccettabile, una grande mancanza di rispetto, è ridicolo ed è un errore grossolano”.

“Stiamo parlando del miglior attaccante in Italia, candidato al Pallone d’oro e del miglior giocatore in Serie A”, sono queste le parole di Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen.

Il un messaggio sul suo profilo X, infatti, il giornalista ha rivelato come il giocatore avrebbe ormai deciso di fare le valigie e lasciare la città partenopea il prima possibile.