Osimhen-Arsenal, contatti avviati

L’Arsenal sembra poter essere una destinazione più probabile per Victor Osimhen. Già avviati i contatti con il Napoli

Victor Osimhen potrebbe essere venduto a fine stagione. Il calciatore nigeriano è conteso da più club di Premier League. Negli ultimi giorni ci sarebbe una squadra in particolare che si starebbe facendo avanti.

La probabile permanenza di Aubameyang al Barcellona e l’addio di Lacazette sembrano poter spingere il calciatore del Napoli verso l’Arsenal. I gunners sarebbero pronti ad investire pesantemente per un attaccante e l’ex Lille sarebbe il prescelto.

Contatti già avviati

A riportarlo è la BBC, che parla dell’interesse dei Gunners per il calciatore della Nigeria. L’attaccante interessa fortemente anche ad altri club, ma l’Arsenal sembra essere in pole. Inglesi che avrebbero già preso contatti.

Aurelio De Laurentiis sembra però non intenzionato a cedere, salvo davanti ad un’offerta irrinunciabile. A far vacillare il patron azzurro potrebbe essere una cifra tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Soldi che verrebbero poi reinvestiti sul mercato, con Gianluca Scamacca come prima scelta per l’attacco.

L’attaccante del Sassuolo sta vivendo un momento florido e sembra poter essere uno dei papabili per il ruolo di attaccante azzurro. Interessa anche Andrea Belotti, in uscita a zero dal Torino. In uscita – sempre verso il granata – sembra esserci anche Andrea Petagna che non rientra nei piani azzurri. A Napoli potrebbe trovare solo panchina, ruolo che il giocatore stesso non gradirebbe. Dopo i tre botti iniziali, dunque, il Napoli sembra voler agire d’anticipo e prepararsi al meglio per la prossima stagione.