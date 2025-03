Osimhen-Arsenal: Gunners pronti a pagare la clausola rescissoria

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’Arsenal sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria di Victor Osimhen la prossima estate quando il giocatore tornerà dal prestito al Galatasaray

L’Arsenal sta progettando di ingaggiare l’attaccante del Napoli Victor Osimhen durante la sessione estiva di calciomercato, con un’offerta di circa 67 milioni di euro preparata dai Gunners. Cifra che si avvicinerebbe alla clausola rescissoria del nigeriano, che gli inglesi potrebbero pagare.

Il club del nord di Londra è pronto a far scattare la clausola rescissoria presentando un’offerta di 75 milioni di euro per ingaggiare l’attaccante che ha segnato 27 gol (22 gol e cinque assist) in tutte le competizioni in questa stagione.

Stagione da sogno

Osimhen ha aggiunto una doppietta al suo bottino domenica, segnando un rigore e un altro gol nel pareggio 3-3 del Galatasaray contro il Kasimpasa. Il nazionale nigeriano ha attirato un interesse persistente la scorsa estate, con il Chelsea che si è avvicinato di più alla conclusione di un accordo prima che questo fallisse.

Anche l’Arsenal, in seguito all’interesse del Manchester United, sta cercando di accelerare il trasferimento, con il club che presenterà un’offerta per battere la concorrenza di altri club, tra cui la Juventus, per ingaggiare la stella nigeriana. Anche il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu ha riferito che l’Arsenal sta cercando di anticipare la mossa dei Red Devils per Osimhen. Osimhen è attualmente in prestito ai campioni in carica della lega turca, il Galatasaray, e non tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona quest’estate, poiché si prevede che se ne andrà con un anno rimasto di contratto.