Osimhen brilla con il Galatasaray e attira l’interesse di quattro club

Victor Osimhen ha giocato un ruolo fondamentale nella sfida di Europa League tra Galatasaray e Tottenham, in cui ha segnato una doppietta che ha messo in crisi la difesa inglese.

L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito dal Napoli, continua a dimostrare il suo valore come uno dei talenti più prolifici del panorama europeo, e di conseguenza il suo valore di mercato è in continua ascesa.

Quattro club vogliono l’attaccante

In merito al suo futuro, arrivano aggiornamenti significativi. Il giornalista nigeriano Buchi Laba, vicino all’entourage del giocatore, ha rivelato sui social che quattro club sarebbero pronti a pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di sterline stabilita dal Napoli per assicurarsi Osimhen. Tuttavia, il giornalista specifica che Osimhen ha promesso di rimanere con il Galatasaray almeno fino a giugno 2025, rifiutando l’idea di trasferirsi già a gennaio.

Non sono stati resi noti i nomi delle squadre interessate, ma l’interesse verso il bomber nigeriano cresce sempre di più, segnale di quanto Osimhen sia ormai considerato una delle punte di diamante del calcio europeo.

“Quattro club hanno contattato il Napoli per fare un affare con Victor Osimhen! Disposti a pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di sterline. Sono disperati, ma ciò non accadrà perché Victor ha dato al Galatasaray la sua parola che non se ne andrà a gennaio 2025”, scrive il giornalista.