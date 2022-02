Osimhen, Conte lo vuole per il Tottenham. Pronta l’offerta

Victor Osimhen è finito nel mirino del Tottenham di Antonio Conte. Pronta un’offerta indecente per il Napoli

Gli Spurs di Antonio Conte e Fabio Paratici stanno puntando prepotentemente svariati talenti della Serie A. Dopo gli acquisti di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur – per una cifra complessiva di oltre 60 milioni – ora gli Inglesi avrebbero puntato un grande attaccante del nostro campionato. Victor Osimhen del Napoli sarebbe finito nel mirino dei Londinesi per la sessione estiva.

Harry Kane è da ormai un anno e mezzo di voci continue di mercato – con il Manchester City sempre pronto all’acquisto – e l’ex Lille potrebbe essere il suo naturale sostituto. Ovviamente, tutto dipenderà dalla volontà della società.

Il Napoli fa resistenza, ma il Tottenham ci prova

Il calciatore Nigeriano sta incantando con la maglia dei Partenopei. Osimhen è di sicuro una delle punte di diamante della squadra di Luciano Spalletti, che ha faticato non poco quando non era disponibile.

Stando a quanto riportato dall’Inghilterra dai colleghi di Football Insiders, gli Spurs avrebbero già fatto delle offerte alla squadra di Aurelio de Laurentiis. Offerte respinte al mittente, con il Tottenham prontissimo però a rilanciare nuovamente.

La dirigenza Londinese avrebbe stanziato 83 milioni di euro per provare a strappare il talento della nazionale Nigeriana alla squadra campana. Conte vedrebbe Osimhen come perfetto per il suo gioco, per via del suo fiuto del gol e della rapidità che lo caratterizzano. Un giocatore di sicuro da far invidia a chi non lo ha e che di sicuro il Napoli faticherà a trattenere.