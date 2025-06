Sky – Osimhen può restare a Napoli? Dipende da Conte…

Con il campionato giunto a termine, è in fermento ora il calciomercato. In particolar modo, in casa Napoli, girano tante voci. Una ipotesi interessante è stata rivelata da Sky Sport e riguarda il nigeriano Victor Osimhen, il cui cartellino appartiene ancora alla società azzurra.

Il bomber ex Lille quest’anno ha giocato in Turchia col Galatasaray dove ha vinto ben due trofei e conquistato anche il titolo di capocannoniere. Negli ultimi giorni, diverse fonti davano praticamente per fatto il passaggio di Osimhen al club arabo Al-Hilal, il quale aveva accettato le richieste economiche del giocatore ed era anche pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro al Napoli.

E’ stato poi lo stesso Osimhen a far saltare tutto, rifiutando la destinazione. Ad oggi quindi la situazione è la stessa dello scorso anno, ovvero Osimhen è un separato in casa degli azzurri in cerca di un’altra squadra. E cosa succederebbe se Victor non riuscisse a trovarsi un’altra squadra? A questa domanda ha provato a rispondere il sopracitato Sky Sport.

Quest’ultimo non ha escluso a priori la possibilità che, qualora ci fosse un faccia a faccia tra Antonio Conte e il nigeriano, ci potrebbe anche essere un riavvicinamento tra le due parti. Questa è, ovviamente, una ipotesi remota e difficile ma non da scartare del tutto.