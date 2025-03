Osimhen e il futuro incerto: la Juventus prepara l’assalto estivo

Victor Osimhen è stato al centro di numerose trattative durante la sessione invernale di mercato, attirando l’interesse di diversi club, sia internazionali che italiani.

L’attaccante nigeriano è da tempo nel mirino della Premier League, ma anche la Juventus, con Giuntoli in prima linea, ha sondato il terreno per provare a portarlo a Torino.

L’esperienza in Turchia destinata a concludersi

Nonostante le molteplici proposte, Osimhen ha scelto di non muoversi a gennaio, preferendo restare al Galatasaray fino alla fine della stagione prima di valutare con calma le opzioni per il futuro. Salvo colpi di scena, l’esperienza in Turchia sembra destinata a concludersi, aprendo scenari interessanti per la prossima estate.

La Juventus, secondo quanto riportato dal giornalista Armando Areniello, starebbe lavorando dietro le quinte per convincere il suo entourage a considerare il trasferimento in bianconero. L’obiettivo sarebbe spingere il Napoli ad accettare un’offerta vicina ai 75 milioni di euro della clausola rescissoria, attualmente valida solo per l’estero.

Il futuro dell’ex capocannoniere della Serie A resta dunque un’incognita, ma la sensazione è che il prossimo mercato estivo possa portare a un trasferimento importante, con la Juventus pronta a tentare l’affondo decisivo.