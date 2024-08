Osimhen e il mercato saudita: c’è ancora margine per un accordo

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sulla difficile situazione legata a Victor Osimhen, condividendo il suo punto di vista su X (ex Twitter).

Scotto ha sottolineato come il mercato in Arabia Saudita sia ancora aperto fino a lunedì, offrendo spazio per ulteriori riflessioni e possibili soluzioni.

Secondo il giornalista, l’eccitazione tipica del calciomercato ha portato a qualche eccesso, ma in un contesto di trattative su cifre così elevate, un confronto serrato tra le parti è inevitabile.

Tuttavia, il dialogo tra le parti resta attivo, con l’obiettivo di raggiungere un accordo soddisfacente per tutti.

Le parole di Scotto

“Su Osimhen qualcuno dimentica che il mercato in Arabia chiude lunedì. C’è tempo per riallineare le idee e trovare la soluzione giusta. L’adrenalina del calciomercato ha portato a qualche esagerazione di troppo. Con certe cifre il ballo il gioco delle parti è inevitabile. Ma resta il dialogo aperto e volontà di trovare una soluzione favorevole per tutti”, ha scritto.