Osimhen e il ‘no’ ai soldi arabi: l’attaccante vuole giocare ancora ad alti livelli dopo Napoli e Galatasaray

L’Arabia continua a tentare Victor Osimhen, ma l’attaccante ha declinato qualsiasi proposta arrivata dall’Al Hilal. Il desiderio del bomber nigeriano è restare in Europa e giocare in uno dei migliori top club.

Dopo l’esperienza a Napoli e al Galatasaray dove ha vinto due Scudetti in tre anni, Osimhen punta alla gloria e non al denaro. Aurelio De Laurentiis spera in una presa di posizione a favore del club arabo così da chiudere il prima possibile la trattativa. Le cifre per il calciatore erano superiori ai 35 milioni di euro a stagione.

VICTOR OSIMHEN, RIFIUTATO UN CONTRATTO DI 3 ANNI DA OLTRE 100 MILIONI DI EURO: IL BOMBER BVUOLE RESTARE ANCORA IN EUROPA

Victor Osimhen, quindi, farà ritorno in Campania dal primo luglio 2025. Attualmente il calciatore è legato ancora al Napoli con un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Aurelio De Laurentiis vuole cedere il prima possibile il suo bomber per il valore della clausola da 75 milioni di euro.